實力派演員屈中恆、唐從聖、王彩樺、樊光耀、周宇柔演出表演工作坊經典喜劇《絕不付帳！》，14日起在臺北城市舞台首演。王彩樺首次與表坊合作並擔綱女主角，飾演劇中帶領其他婦女搶超市的家庭主婦，戲份和台詞都相當吃重，王彩樺坦言，一開始心裡非常緊張，熱賣加演一場接著一場，擔心身體無法負荷，但在這幾個月緊鑼密鼓地排練下，有信心呈現給觀眾最精彩的演出。

導演丁乃箏表示，王彩樺給人一種討喜的形象，更是符合劇中家庭主婦這個角色。主婦為了要掩飾搶劫超市，不敢讓老公國強（屈中恆飾）發現，只能將戲中贓物塞在衣服裡喬裝成孕婦，用盡各種方式。如此滑稽、爆笑又不可思議的情節，幾乎讓觀眾從第一分鐘笑到最後一分鐘。

《絕不付帳！》曾於1998年演出過，劇中經典角色警察大人由唐從聖飾演，此次再度回歸，挑戰一人分飾五角。唐從聖表示，期盼經過20年的歷練，在這政治狂熱的臺灣社會氛圍當中，能夠帶給觀眾更過癮的感受。除了三大資深演員登台演出外，還有實力派影帝樊光耀及劇場新秀周宇柔，飾演一對年輕夫婦，反映不同世代面對政府、家庭及性的想法有所不同。

14日首演後，導演丁乃箏特地上台向觀眾致意，看到大家都帶著口罩看戲，想起17年前SARS時期，表坊也在舞台上演出，經歷相同場景，藝術總監賴聲川更驚喜現身，表示相信這次大家也可以攜手度過，盡快回到正常的生活軌道，很感謝各位觀眾多年來給劇場的支持和愛護。

《絕不付帳！》首演座無虛席，接下來將在臺南、高雄、台中、新竹等地熱烈巡迴。此外，1989年首演至今，30年未曾重演之《這一夜，誰來說相聲？》，當年轟動台灣大街小巷，經典劇作即日起於兩廳院售票系統正式開賣，早鳥優惠至02月24日止。

(中時 )