日本頻傳新冠肺炎確診個案，且已有死亡案例，日本政府才呼籲國民要多戴口罩。有網友分析台灣、日本、新加坡面對疫情的差別：台灣是「知道實情者」的正常反應；新加坡則是「知道實情、放棄抵抗」；日本則是「完全不知情、醉生夢死」。此分析引來不少人狂推。

網友在PTT留言問說，面對台灣防疫工作滴水不漏，日本到今天才叫國民要多戴口罩，也沒有限制口罩出口；新加坡則是到現在都沒有認真防疫。到底是台灣太大驚小怪，還是其他國家太散漫？

一位網友回應表示，台灣的反應是「知道實情者」的正常反應，美國也是；新加坡則是「知道實情、放棄抵抗」的正常反應，他們的國家特，完全無法鎖國來抗疫；日本則是「完全不知情、醉生夢死」的正常反應，日本人的特性是，WHO說什麼，他們就信什麼，現在正陷入不知道該怎麼辦的窘境。

網友對此分析紛紛說：「中肯。」、「認同。」、「哥吉拉我原本以為是誇飾，原來是真的，日本政府整天開會，卻沒有正確對策，太相信別人的意見了，好擔心它。」、「有趣的分

析。」、「同意，但很意外日本這次這麼傻。」、「就服你這篇。」

(中時電子報)