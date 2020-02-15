施景中認為，李文亮兩副口罩戴反最可能的原因，恐怕就是該N95口罩已經用了很久，不得已之下才這樣戴。（摘自施景中臉書）

擔任大陸新冠肺炎疫情「吹哨者」的醫師李文亮，在不敵病魔逝世後對國內外都造成很大迴響，台大醫師施景中在臉書上貼了一張李文亮生前時的照片，圖中李文亮在工作時帶了2副口罩，這一幕不禁讓施感到相當心酸。

施景中講道，當時在SARS期間，負責擔任台大醫院發言人的陳明豐受訪時因戴著N95口罩，又外加了一片一般外科口罩，被記者詢問「現在口罩這麼珍貴，發言人您戴兩個口罩，會不會太奢侈了？」不料卻被陳明豐打臉，回說「記者要多用功，我昨天才講過的，N95外放1個一般外科口罩，可以過濾掉許多大的顆粒，一般口罩天天換，可以讓缺乏的N95口罩多延長使用期限。」

不過，施景中卻說，網上一張李文亮生前的照片流出，照片中的他同樣也戴了兩副口罩，卻和陳明豐戴得完全相反，他將一般外科口罩戴在N95口罩裡面。施景中指出，這的確引起很多醫師對李文亮戴口罩的方式提出質疑，甚至自己也曾有同樣疑問。但他後來想了想，李文亮身陷疫情重災區，不可能沒有這個常識。

施景中認為，最可能的原因，恐怕就是該N95口罩已經用了很久，或者是說，在當地老早就沒有新的N95口罩補充，李文亮不忍丟棄舊的N95口罩，只好在受汙染的舊N95口罩內，再加上一層新的外科口罩，以期望增加多一點保護效果。這讓同為醫師的施景中表示，「想起來讓人心酸」。

(中時電子報)