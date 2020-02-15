海基會副董事長兼秘書長姚人多清華大學4年借調任期將至，媒體報導，如屆時疫情仍未結束，民進黨前秘書長洪耀福是高層思考未來能接替人選；不過府院高層表示，並未聽說，現在談國安人事還太早。

前年底民進黨九合一慘敗，當時黨秘書長洪耀福去職負責，在這次總統大選坐鎮競辦操盤，先助蔡英文度過黨內初選難關又連任成功。

媒體報導，黨內曾盛傳，在蔡英文回任黨主席後，洪耀福可能重回黨中央，助蔡重掌黨權，惟據透露，洪耀福近日分向幾位黨內要角表達，他不會回黨部任職，由於與他一樣系出前主席許信良門下的前嘉義縣府社會局長李政毅，今天到海基會任文教處長新職，更讓黨內多人有洪耀福是否到海基會任職的相關聯想。

對於這起人事案，府院高層表示，並未聽說，現在談國安人事都還太早；媒體詢問，有提到考慮紅耀福接任海基會副董事長一職？府院高層表示，這倒沒聽說。

(中時 )