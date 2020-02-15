台灣佛教界一代宗師淨心長老今日在高雄光德寺圓寂，淨心長老曾任世界佛教華僧會會長，曾任台灣中國佛教會第13屆＆第14屆理事長、泰國朱拉隆功佛教大學台灣分校校長，中國佛教會今日在臉書通告，淨心長老於109年2月15日下午3點50分於高雄德光寺安詳示寂。

中國佛教會通告淨心長老於今天圓寂的消息。(翻攝自臉書)

凈心長老生於1929年，於1950年依新竹法源寺上斌下宗長老出家。於1962年，投禮白聖長老門下，承接臨濟宗法脈，為白聖長老在台灣第一位嗣法弟子。

凈心長老畢業於台灣佛教律學研究院及日本京都佛教大學，於2001年榮獲泰國摩訶朱拉隆大學榮譽博士學位。現任光德寺住持、世界佛教華僧會會長、中國宗教徒協會理事長、中華民國宗教與和平協進會理事長、總統府無給職國策顧問、泰國朱拉隆功佛教大學台灣分校校長。

長老自1964年開始, 啟播「凈覺之聲」空中布教節目。自1980年,負責中國佛教會所開播的「光明世界」電視弘法節目。於1967年開設「凈覺佛學院」以培育僧才,後與泰國摩訶朱拉隆功大學合作，在光德寺設立分校名為「凈覺僧伽大學」，第一屆學員於2003年入學。

(中時電子報)