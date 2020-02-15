曾被多個國家拒絕靠岸的荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam），13日終於成功停靠柬埔寨，不料在乘客下船之後，卻出現確診案例。路透報導，「威士特丹號」抵達柬埔寨後，船上一名83歲美籍婦女轉機前往馬來西亞，在馬國被驗出新冠病毒陽性反應，確診新冠肺炎。

馬來西亞衛生部門15日表示，這名女子14日（周五）與其他144人從柬埔寨搭機抵達吉隆坡機場，被檢測出陽性反應，目前在隔離病房進行治療，狀況穩定；另外，她的丈夫檢測結果為陰性，但仍住進醫院隔離觀察。

威士特丹號2月1日從香港出發，2月3日原本要停靠菲律賓馬尼拉港，但被該國拒絕，提早抵達台灣高雄港，船上部分旅客曾下船，2月4日啟航後，準備開往日本，但因新冠病毒疫情遭日本拒絕入港，船公司接洽關島、泰國、南韓也被拒絕靠岸。

該船在海上四處航行，船上1455名乘客及802名船員皆無法下船，直到13日才在柬埔寨的港口城市施亞努市靠岸。柬國總理洪森14日在沒戴口罩的情況下，親自前往港口，獻上玫瑰花束，歡迎下船的乘客與船上工作人員，甚至與下船的乘客擁抱。在該郵輪抵達柬埔寨時，已進行20多次的檢測，皆未發現有人感染。

台灣中央流行疫情指揮中心指出，已掌握遊輪旅客共1458人，其中2名台灣人，其餘是外籍或中港澳人士。台灣將允許2名國人入境，並安排住院採檢。若檢驗為陽性，將繼續住院隔離治療；若為陰性，則讓他們返家自主健康管理14天。

(中時 )