內政部長徐國勇今（16）日到高雄慰問日前執勤出重大車禍的鳳祥分隊隊員，早上前往高市小港醫院探視消防員芶玉錦。（高市小港醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

內政部長徐國勇今（16）日到高雄慰問日前執勤出重大車禍的鳳祥分隊隊員，告訴家屬不用擔心醫療費問題，「這是公家事，國家會負擔」。（柯宗緯攝）

內政部長徐國勇今（16）日到高雄慰問日前執勤出重大車禍的鳳祥分隊隊員，分別前往國軍高雄總醫院、高市小港醫院。針對近日頻傳居家檢疫、居家隔離者不願配合，甚至「趴趴走」，徐國勇重申，會以通緝犯、重大刑案規格協尋，感謝警察同仁非常辛苦，這幾天只要有失聯的，幾乎都兩三個小時內，最即時就把人找到。

徐國勇呼籲，對於居家檢疫、居家隔離這些潛在可能會有帶菌的國人或進來台灣的外籍人士要自保保人，因為居家隔離或居家檢疫是保護自己，也同時保護社會和其他人，所以一定要自保保人，不要趴趴走。

徐國勇表示，萬一發病了，造成社會困擾，對自己危險之外，像現在趴趴走，警察找到了，就強制送隔離所，本來可以自己在家，雖然不能出去，但至少在家很自由，隔離所得設備絕對沒有家裡舒服。

他重申，防疫視同作戰，請民眾務必配合，防止疫情擴散。警政機關跟疫情指揮中心也會跟所有人站在一起，至於加班費也絕不吝嗇發放。

至於探視受傷的打火弟兄後，徐國勇直說，醫院給予最好的醫療團隊救治，相信會很快就好起來，也告訴家屬不用擔心醫療費問題，「這是公家事，國家會負擔」。

徐國勇也提到，有位弟兄比較嚴重，但另一人會跟他說笑話，也很關心其他弟兄狀況，但他相信他們會早日康復的，大家會幫助這些弟兄，感謝他們辛苦的付出。

至於小隊長馮永昌罹難，他表示，因公死亡、因公殉職相差大約千萬元，他一定會為消防弟兄做最高撫卹，但因公殉職這部分還要送考試院，強調會全力助爭取最高撫卹。

(中時 )