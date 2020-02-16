武漢疫情高峰尚未見到，但美國相對經濟數據強勁，股市總市值越來越高，統領全球經濟實力更強。台股這次反彈弱、未站上季線，主要是中國廠出貨問題待解決，還需一段時間調整，選股上以伺服器相關、記憶體、被動元件、金融、風電族群為主。往年配息率、股東報酬率及殖利率高的個股，逢低值得注意。

近一周先從廣州、深圳封城，再到北京及上海部分封城，顯見中國疫情失控，而新增確診病例超過四．四萬人、死亡超過一千人，相較SARS花了半年確診人數八千餘人、死亡七七九人，這次僅僅不到一個月，確診及死亡人數就大幅追過，顯見武漢肺炎真的很嚴重且歹毒，確診高峰期無人說得準，要解決除了疫苗就是等到天氣熱，約在四月底、五月初以後，在此之前可能見到確診及死亡人數不斷攀升。

最重要是中國從武漢開始封城，連北上廣深四大都市都封，意味著其他地方只要嚴重隨時可以封，所謂封城就是區域管理，進出要路條，那麼對於一般工作及運輸非常不方便，市場期盼的復工以及開工率都是一大疑問。尤其是下游人力需求最多的組裝廠，包括鴻海、和碩、英業達、緯創、仁寶若持續延後開工或開工率不到五成，對於上游零組件需求都將下降，即使資方完成開工準備，但因各地對外來人口進出與交通管制嚴格，短期內業者難逃員工返崗困難導致人工短缺的問題，且因關鍵零組件運輸與生產受阻，一旦安全庫存見底，也將無料生產，導致工廠名目上開工，但仍無法正常運作。外資已預期今年５Ｇ手機銷售量就減少二五至三○％。

今年獲利不那麼樂觀了

復工往後延，大多數公司營收就會下降，獲利也會下降，台灣電子公司也有超過五成的產能在大陸，業績必受影響，今年獲利也就沒有原來預期樂觀（原預估企業獲利成長十％）。

而中國本身更慘，新增確診人數還在增加，高峰尚未出現，這件二一世紀以來最大傳染病，對全球經濟成長投下極大變數，中國第一季包括電子、汽車、民間消費幾乎全倒，經濟成長率預估不到四％，而封城或限制旅遊則會衝擊觀光業與運輸業，這些預防措施對實質經濟自然會產生影響。二○○三年SARS爆發期間，中國ＧＤＰ成長率由第一季的十一．一％降至第二季的九．二％，跌幅達兩個百分點。

中國在此情況下，若股市崩跌，民心殺傷力更大，所以也出現積極釋金護盤動作，以科技中小型的深圳股市最高彈至一七六九點，封閉大跳空缺口下限一七五六點，似乎透露未來科技也將是中國主流。短線中國股市反彈也不少，深圳股市拉回守穩季線還是強勢。韓國及日本走勢也不弱，韓國出現醫院封院，但指數還是在季線之上，日本確診人數全球第二多也站在季線之上；東南亞都在年線之下；新興市場股市近期表現也明顯較弱勢。

中國經濟展望較不樂觀，由於中國國民生產毛額超過十三兆美元，僅次於美國，如今幾乎出現當機、經濟停擺模式，全球很難不受影響。接下來要注意的是國際油市，今年以來各項原物料跌最深的就是石油，原本市場看好美中達成初步貿易協定和美伊在中東緊張局勢，讓西德州油價元月前三個交易日每桶逾六○美元。但隨後持續走跌，二月四日更出現逾一年來首次低於五○美元。元旦以來累跌逾二成。油價走跌對美國頁岩油商衝擊很大，因為獲利減少同時還必須應付龐大償務。中國大陸是全球最大原油進口國，外界原先預估今年全球能源需求增長數量約三分之一來自中國，但新疫情將讓這預期落空，需求甚至可能減少。對於塑化業也是利空，台灣塑化股必須利空不跌才利打底。

未來要觀察若是油價持續向四五美元探底，對於能源股以及中東石油國家財政壓力將大增，出脫其他股票的可能性就提高。其次汽車、工業生產等最需要的銅等非鐵金屬，今年以來也下跌接近一成，暗示下游需求弱勢。

全球強勢股市就看歐美

中國不行就要看火車頭美國了，美股在非農就業人口超過預期下，顯見景氣還是相當不錯，且在公布財報中，有超過六五％較預期好，在重要公司陸續公布財報後，未來一段時間就只有等聯準會主席演說，但近一周聯準會在半年度貨幣政策報告中指出，新型肺炎對美國經濟前景帶來無法預測、也不可預料的問題。新型肺炎疫情恐將導致中國大陸經濟成長受阻，所幸美國去年已提前不准上游廠商如半導體出口大陸，所以所受影響較小但還是有。而資金還是將集中在蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、臉書等大型股身上。這前四家公司總市值都超過一兆美元，已公布第四季財報公司，共通點在於業績超乎預期。其中以亞馬遜業績最為亮眼，上季營收暴增二一％至八七○億美元。更重要是上述公司ＰＥ雖高，但手上擁有現金都超過千億美元，呈現大者恆大且具有超強競爭力，與兩千年網路泡沫不同，加上ＥＴＦ規模擴大，持續持增加持股。

美股四大指數都還在十日線之上，除費半之外，這次都是創新高拉回，型態上很強，只要守穩月線之上都屬強勢。歐股也普遍在季線之上，其中北歐三國及比利時、荷蘭都還創新高。德國則是接近高峰拉回，歐美股市成為今年全球最強勢股市。

台積電、鴻海利空中築底

中國北上廣深四大市都封城，等於一次利空都給市場，再則中國豬肉價格於元月份的同比增長率達一一六％。由於豬肉價格的攀升，使得中國的食物價格於元月份上漲了二十．六％，並促使消費者物價指數增長五．四％，創下近八年來最大的增長幅度。所有利空都出現，但政策上國家隊進場拉抬股價，股市穩住就穩住大半人心。美國股市創新高、中國利空築底，台股相對較無再單獨大跌疑慮，而農曆年後外資賣超台股並不多，三王中大指標台積電，幾乎已收復開紅盤後跳空下跌缺口，市場傳出華為、聯發科、高通並無砍單，對於七奈米需求仍在，且AMD傳出蘋果可能採用旗下晶片，股價登上五十美元之上，且對於台積電投單只增不減；且台積電在季線之下出現兩次開低走高紅棒，季線三二四元轉為為短期支撐。再看鴻海大陸廠開工率低，股價也在年線八十至八二元出現兩隻腳，大立光也站上季線，有利台股在一一三五○至一一五○○點築底。不過大盤量隨反彈而下降，顯見要收復開紅盤長黑上限一二○○○點將不太容易，可能以盤整震盪為主。

疫情未除，國際股市回穩，台股個股就有表現機會，這次經過震盪股價馬上又回到高點或創新波段高點者，以板卡的華擎、技嘉、微星以及面板雙雄友達及群創最強。而板卡族群元月份營收也都相當不錯，三家公司皆較十二月好，華擎元月業績不受農曆春節長假的影響，在板卡、伺服器以及IPC等各大產品線同步提升之下，單月合併營收以十四．一億元，創歷史第三高，較上月增三三．五％，較去年同期更大增四一％；元月稅後淨利○．七億元，年增二倍，ＥＰＳ達○．五八元。在主板、顯卡以及伺服器基期都低，且該公司以品牌經營為主，有足夠的庫存銷售歐美市場之下，不受到工廠春節停工的影響，股價表現超強在五日線之上。

另一檔技嘉元月營收六二．五四億元，較前月跳升三一．五七％，年增率達一六．六五％，創十個月來新高，該公司也是受惠板卡市場回升，另該公司近年積極發展之伺服器業務持續增加，帶動成長，今年整體業務提升的評估正向。微星元月營收也是較前月成長十．七％。這三家公司同步出現元月營運天數少且業績上升，又都是板卡及受惠伺服器，最重要是股價同步上揚在所有均線之上，趨勢上似乎已形成，尤其皆切入伺服器市場，而在武漢疫情中，網路使用量高，對於雲端伺服器需求大，看看專業伺服器代工的緯穎股價已創歷史新高，顯見這塊市場將成為今年明星。而技嘉以往配息率約七五％，以去年預估ＥＰＳ約三．五元，今年或配發二．六元現金股息，殖利率約四．七％，不算低，若今年業績恢復成長，股價可能繼華擎後向上推升。

板卡三雄營收跳增利盤堅

此外，半導體族群除台積電外，還是擁有最多強勢股，如附表。其中上週聯發科認為預估，第一季營收預計恐會出現雙位數衰退，季下降七％到十五％，年增加四％到十四％，並不算差。瑞昱也認為業績可望持續成長。而多家科技廠商包括精測、穩懋、聯詠、創意等，都將於本周舉行法說會，外界除了注意去年財報，也聚焦於今年首季的營運展望。再來就是記憶體，外資調升美光評等，台灣的南亞科、威剛、創見、宜鼎、廣穎股價走勢很強，這其中南亞科、創見、廣穎元月營收已超過十二月，記憶體去年第四季現貨價已超過合約價，原來預期第一季合約價也將上揚，但是受疫情可能稍延後。包括韓國海力士及美光股價表現都相當強，法人對此期盼高，股價可沿十日線操作。這其中宜鼎元月營收拉高至六．六一億元，較十二月大增三三．一％，以該公司去年平均每季每股都可賺三元以上，今年應該也不看淡，股價已先創新高反應。日本信越化學股價也在農曆年後創近一年高點，對於全球第三大矽晶圓公司環球晶圓股價有激勵作用。

台積電旗下的精材公布去年ＥＰＳ為○．六七元，元月份在營運天數少之下，還能有四．七三億元營收，月增十九．四％、年增高達一一六．八％。且公布今年將資本支出超過九億元，擴建十二吋晶圓測試代工無塵室與廠務設施。精材表示，為配合客戶業務需求，將投入十二吋晶圓測試代工服務，負責晶圓測試及生產管理，測試機台則由客戶提供，另外，因應產業封裝趨勢及先期製程研發需要，將購置相關封裝設備。似乎透露後面業績成長力道，今年獲利有機會一路成長，值得注意。

精材營收驚艷被動元件看國巨

爭議較多的被動元件，傳出MLCC再度漲價，國巨、禾伸堂、日電貿元月營收已超過十二月，若再度漲價，對股價的確較偏多，禾伸堂產能不在大陸、日電貿以通路為主，被動元件果真漲價，對這兩家公司無所謂開不開工問題，短線是較有利的。最大的指標還是國巨。

金融股果然是政策護盤工具，最近金融指數已領先站上季線（另外還有基電及食品），包括三商銀、兆豐金、元大金、玉山金都是標的。

另外可注意的還有如工業電腦，廣積決定買進兩千張庫藏股、友達收購凌華五至三○％股權，即暗示著工業電腦在未來自動化中占有極重要地位，大家紛紛卡位。再來歷年獲利穩定配息穩定成長的高殖利率股是一再強調的焦點。元月營收公布，在營運天數較少還能創歷史新高或來到高峰的如健策、旭富等都可追蹤。

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《先探投資週刊2078期》

(中時電子報)