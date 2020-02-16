美國近期對華為狠招連下，不僅司法部13日對華為提起新起訴，同時美國眾議院院長裴洛西在國際場合上公開呼籲各國勿用華為，不過引起在素有外交鐵娘子之稱的大陸人大外事官員傅瑩當場回嗆「一家華為就引起畏懼，西方制度竟如此脆弱」，而裴洛西也反駁「美國不想模仿中國制度」，兩人公開針鋒相對，引發關注。

美國眾議院院長裴洛西在國際場合上公開呼籲各國勿用華為，不過引起在素有外交鐵娘子之稱的大陸人大外事官員傅瑩當場回嗆「西方制度如此脆弱」。

據美聯社與《美國之音》報導，裴洛西（Nancy Pelosi）在出席德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上表示，北京正試圖透過電信巨擘華為，輸出數位專制制度，並稱各國不能為了財務上的一時方便，把電信基礎建設割讓給大陸，「這種思慮不周的讓步，只會讓中國大陸國家主席習近平侵害民主價值、人權、經濟獨立及國家安全時更加大膽」。

不過在場的大陸全國人大外事委員會副主任委員傅瑩當場反問裴洛西，自從大陸40年前開始改革引入了各種各樣的西方技術後，如微軟、IBM、亞馬遜，它們都很活躍，而自大陸開始1G、2G、3G和4G以後，所有的技術都來自西方，大陸保持了它的政治體制，共產黨領導的政治體制取得了成功，沒有受到技術的威脅，「為什麼如果把華為技術引入西方國家的5G，就會威脅政治制度呢？您真的認為民主制度這麼脆弱，華為區區一家高科技公司就能威脅到它？」。此發言一出，贏得在場不少掌聲。

不過裴洛西對此反駁，表示美國不想模仿大陸的制度，「不想逮捕數百萬維吾爾人、威脅西藏文化和宗教信仰，破壞香港民主」，所以這不是「我們有華為、我們有自己的模式，為什麼害怕華為」的問題，而是技術力量問題。

她也向現場拍手的人表示，沿著這條路走下去，要非常小心，除非最後想有一個跟大陸一樣的社會或經濟，但這不是自由企業模式，「如果想建裡一套集體價值觀意識、尊重人權，等等，就不要靠近華為」。

報導也指出，雖然美國總統川普與裴洛西在政壇不合，但從此時可看出美國兩大黨對華為立場完全一致。

(中時電子報)