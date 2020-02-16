調查局台東縣調查站調查專員劉明冠，去年擔任台南市調查處副主任期間，以LINE傳訊「注意一下」、「我很擔心你」給吸金案嫌犯，洩漏搜索辦案情資。公務員懲戒委員會審理後，判決劉員休職2年。

判決指出，劉員原任台南市調查處府城調查站副主任，得知南市處機動工作站規畫於同年5月2日執行「三聯國際集團吸金20億元案」，竟於去年4月22日晚間，將搜索扣押任務情資，以社群軟體LINE傳送「5月2日注意一下」及「我很擔心你」等訊息給三聯執行長徐少東。

事後，調查官自查扣的徐男手機，發現劉員洩密事證，展開偵辦，劉被調職台東縣調查站，高雄地檢署依洩密罪嫌起訴劉，劉被判刑5月，緩刑2年，支付公庫20萬元、接受2場法治教育確定。

調查局另將劉移送公懲會究責，劉員稱他是經前府城站長官介紹認識徐男，徐男因是中華致公黨副主席，且經營特二類電信，認為可提供機房上線和資安中繼站犯罪線索、提供洪門及中華致公黨等相關國安情資，遂拉攏徐男為線民。

劉員辯稱，當時徐一再請託他關心了解三聯案，他因府城站支援執行三聯案才知道此事，但他未參與該案偵辦過程，不知實際內容，並非因職務上知悉之秘密而故意洩漏，公懲會認為劉員洩密犯行，已違反公務員服務法，判決休職2年。

(中時 )