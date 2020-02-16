低血壓的危害是造成人體各器官的供血不足，由於大腦對缺血缺氧極為敏感，低血壓引起腦組織的缺血性損害極為突出，病人常感頭暈、頭痛、眼前發黑、健忘、思維遲鈍等。另外，患者常無故情緒低落，晚上睡不著覺輾轉難眠，導致日常生活大受影響。一般認為，患者如有頭暈、站立不穩，甚至暈厥，測血壓時收縮壓低於90水銀汞柱，舒張壓低於60水銀汞柱，即為低血壓。

過去觀念認為血壓過高易導致腦血管破裂、出血，進而導致中風是一般人所共知的，而對血壓偏低也可誘發腦血栓形成也能導致中風的道理，知道的人就不多了。血壓較低時，腦血流速度緩慢，甚至暫時停頓，使得高黏稠的血液易在已發生硬化的血管壁上形成血栓。事實上，絕大多數腦血栓形成發生在老年人安靜睡眠時，因為這時心跳較慢、血壓偏低、血流緩慢。

低血壓的原因

1.體位性低血壓：老年人神經調節功能差，動脈硬化使其動脈彈性下降，體質虛弱，長期臥床的病人及在悶熱的環境中站立過久，均易誘發體位性低血壓。特別是在坐下或臥位時，突然起立更易發生問題，此時會有眩暈、眼前發黑、出汗、心悸，甚至猝倒等表現。

2.體質性低血壓：多見於體質瘦弱的老年婦女，並且有家族遺傳傾向。患者平時有頭暈、心悸、乏力的感覺，往往在醫院檢查不出什麼病，這是因為老年人心肌張力減弱，血管壁彈性喪失所致。

3.藥物性低血壓：老年人因病服用降壓藥、鎮靜劑、利尿藥、抗心絞痛藥後，也會引起低血壓。

4.腦發性低血壓：多發生於失血、慢性貧血、糖尿病、腦動脈硬化、中風之後等慢性疾病，病人嗜睡、虛弱、頭暈、視力障礙。

低血壓的養生之道

1.低血壓患者需要充足的睡眠。

2.低血壓患者應補充營養。

3.低血壓患者應積極治療原發疾病，如風濕性心臟病、慢性腎上腺皮質功能減退症、腦下垂體前葉功能減退症以及其他慢性消耗性疾病等，因為低血壓是以上這些疾病的症狀。

4.低血壓患者忌吃降壓食物如芹菜、冬瓜、赤小豆、山楂等。

延伸閱讀：

(中時電子報)