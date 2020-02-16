英國王室4代同堂做耶誕布丁

基於種種原因，英國王室專家李依（Christopher Lee）大膽預測，威廉和凱特的長子喬治永遠也戴不上王冠，成為國王。

據英國《快報》（Express）報導，李依說，等身居王位繼承第三順位的小喬治長大時，王室可能已經不存在了。他指出，英國王室的人氣大都來自女王本身，她的長壽和神秘感。然而，繼承人查爾斯王子卻遠不如她受歡迎。

因此他說，儘管民調顯示，英國人仍普遍支持王室，但這只是由於在他們眼裡，女王和王室根本是一體。李依說，君主是名人，而名人就是一切，女王或許是全球10大品牌形象之一。他指出，奇怪的是，人人都知道女王，但卻只看到表象。反之，她的子孫卻是八卦的對象。

小王子喬治一家

總之，女王就是與眾不同。也因此，李依認為，當查爾斯即位時，英國王室的人氣將衰退。不僅如此，由於別國王室無可避免的改變，也將令英國民眾質疑王室存在的必要。

他認為，最終英格蘭教會（Church of England）會脫離議會控制，而身為教會最高領袖（Supreme Governor）的君主，也將失去國家的象徵統治權。

(中時電子報)