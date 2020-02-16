武漢肺炎鬧得人心惶惶，除了正確洗手戴口罩外，更要「均衡飲食」顧好免疫力：英國肯特大學2016年發表於《American journal of lifestyle medicine》期刊的研究指出，均衡飲食是增強免疫力並降低感染風險最務實的方式之一。董氏基金會建議每天均衡攝取六大類食物，每一類食物多樣化，一天吃的食物種類要15種以上；但要避免只攝取某一類食物或加工食品。

雖然許多人都聽過「均衡飲食」原則，但卻常常誤解而吃錯！董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說明，「均衡飲食」是指六大類食物都要攝取、每一類食物多樣化攝取不同的食材，但零食、糖果、飲料等較不健康的食品所含營養素很少就不能算在六大類食物裡。

舉例：如果一天中只有吃含多種蔬菜的沙拉，並不算是均衡飲食，因為只攝取到蔬菜一類食物；同種食物但不同烹調方式或調味也不算是食物多樣化，例如炒豬肉絲、咖哩豬肉或經過加工的香腸、熱狗、貢丸只能算成1種食物；也要避免為了攝取多樣化而獲得更多熱量。

另外，對於銀髮族來說，均衡多樣化攝取六大類食物不僅與免疫力相關，多項國內外研究亦指出飲食多樣化對銀髮族的好處還有營養素的攝取量越高，死亡風險越低、憂鬱傾向較低、記憶力、判斷力、表達和理解等認知功能較佳，以及，可預防失智。

不過，許惠玉也提到，2017年《臺灣老年醫學暨老年學雜誌》研究指出，國內有高達8成7的銀髮族一天吃的食物種類未達到15種；最新國民營養調查也發現銀髮族：鈣、維生素E、維生素D、鋅及鎂攝取不足的比率達5～7成。

許惠玉強調，現代人雖然常吃得很富足，但卻是熱量過剩、營養不足也不均衡，建議應注重飲食多樣化，以避免營養素缺乏，並獲得較多的蛋白質、維生素及礦物質，除預防失智，有助身心健康，更在平日就打好身體抵抗力基礎；如武漢肺炎治療目前沒有特效藥，靠的是人體自我防禦能力，要注意充足睡眠、規律運動、均衡飲食多樣化，增強內在保護網並降低風險。

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(中時電子報)