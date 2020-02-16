疫情指揮中心擬派華航包機載回鑽石公主號上面的台灣人，包括2名確診新冠肺炎的台灣人。有網友在PTT問為何又獨厚華航？此話一出，引發其他網友批評。

目前停泊在日本橫濱的鑽石公主號已有數十人確診武漢肺炎，且船上有不少台灣人。疫情指揮中心指揮官陳時中15日說，有跟日方洽談接回台灣人，若回來，會採包機型態回國。

鑽石公主號已有2名台灣人確診武漢肺炎，疫情指揮中心應變官莊人祥說，確診者會由日本的醫院照顧，病患家屬則相信橫濱代表處會妥善處理。

陳時中表示，有跟日本洽談接回台灣人的方案，日本也展現負責的態度，「我們可以信任」，如果要接台灣人回台，會採用包機的型態回來。

根據《中央社》報導，交通部長林佳龍今天接受媒體聯訪，談及如果包機接回滯留鑽石公主號的台灣人時表示，有需要的時候，中華航空股份有限公司做為國籍航空公司，責無旁貸，一定配合國家政策執行。

有網友載PTT發言問說，「為什麼獨厚華航？」此番言論引起網友批評，「華航有官股阿，問這問題是？沒出社會」、「你要民間航空去他們還不要啦」、「獨厚華航XDD」！

(中時電子報)