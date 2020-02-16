新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在日本疫情瘋狂竄升，日本厚生勞動大臣加藤勝信昨(15日)在記者會中首次目前情況「已發生變化」，首次承認新冠肺炎已開始在日本流行。巧的是，知名作家兼主持人吳淡如昨日也在臉書分享日本藥妝店的最新情形，網友也留言要她小心自身防護。

人在東京的吳淡如，昨晚在臉書透露自己雖然臨時沒去參加大阪某個馬拉松比賽的原因，「理由反正很多，其實千里迢迢跑馬拉松根本就是個犯傻的行為。總而言之，我沒有去！」

於是她選擇留在東京自己把這21公里補足，「我想我的決定是對的，東京大馬路上人很少丶車也很少，感覺就像在跑東京馬拉松，只是旁邊沒有人加油。」

「一天其實可以做很多事，在災疫面前，我們顯得如此渺小，但是還是可以衡量大局讓自己過得好。」吳淡如還笑稱自己的確也很俗氣地經過藥妝店買口罩，因為答應幫老師買禮物，而她也透露目前藥妝店的狀況，「只不過現在都是很貴的『保養用』口罩。以前那種一把就有100個便宜貨的不見了。」

(中時電子報)