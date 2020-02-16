罷韓第二階段連署數破30萬份，預計3月中旬向高雄市選委會遞件。高雄市長韓國瑜照跑行程，不受罷韓影響，也不忘貼心地為支持者簽名。

農產品外銷受疫情影響不小，韓國瑜15日前往阿蓮區農會關心外銷新加坡、馬來西亞水果的集貨包裝情形。針對媒體詢問罷免案，韓國瑜都沒有正面回應。

韓國瑜行程結束準備離開前，被港媒《中評社》拍到停下腳步，替支持者簽名留念，還是跟以往一樣親民。他分別為兩位支持者在背包、青天白日旗帽子上留下簽名，坐車離開時也搖下車窗道再見。

(中時電子報)