被問罷免案 韓國瑜仍貼心為韓粉做這事 00:292020/02/16 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜跑行程，貼心停下腳步為支持者簽名。（翻攝中評社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓第二階段連署數破30萬份，預計3月中旬向高雄市選委會遞件。高雄市長韓國瑜照跑行程，不受罷韓影響，也不忘貼心地為支持者簽名。 農產品外銷受疫情影響不小，韓國瑜15日前往阿蓮區農會關心外銷新加坡、馬來西亞水果的集貨包裝情形。針對媒體詢問罷免案，韓國瑜都沒有正面回應。 韓國瑜行程結束準備離開前，被港媒《中評社》拍到停下腳步，替支持者簽名留念，還是跟以往一樣親民。他分別為兩位支持者在背包、青天白日旗帽子上留下簽名，坐車離開時也搖下車窗道再見。 (中時電子報) #韓國瑜 #支持者 #罷韓 #簽名 #貼心 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓真能成功？韓黑名嘴另類解析：未必 15:452020/02/14 政治 日台商總會訪高市府失焦 女嗆「罷韓要有良心」 18:252020/02/14 政治 中華地下道填平工程 韓國瑜帶來提前通車好消息 18:342020/02/14 政治 罷韓連署了嗎？ 名嘴一位高雄朋友竟這樣回應 23:322020/02/14 政治 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ 08:372020/02/15 政治 罷韓網友貼這張圖：就是因為這樣才要罷免韓國瑜！ 11:122020/02/15 政治 高雄農產品外銷星馬 韓國瑜盼內外銷兼顧 15:352020/02/15 政治 韓國瑜迎大甲媽接麥卻跳電 民眾這麼化解尷尬 18:592020/02/15 政治 罷韓二階段連署達30萬份 國民黨嗆6字 20:302020/02/15 政治 內門里長涉恐嚇罷韓人員 橋檢諭知交保 22:222020/02/15 社會 政治熱門新聞 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ - 政治 若罷韓成功 媒體人預言韓國瑜結局 - 政治 罷韓二階段連署達30萬份 國民黨嗆6字 - 政治 罷韓網友貼這張圖：就是因為這樣才要罷免韓國瑜！ - 政治 罷韓二階連署破30萬 李艷秋這篇貼文竟被網挖出 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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