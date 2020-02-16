對於疫情指揮中心打算派包機接回鑽石公主號上面的台灣人，包括2名確診者，1450網友崩潰：「日本要感謝台灣」、「那些KMT9.2台商」！
鑽石公主號已有2名台灣人確診武漢肺炎，疫情指揮中心應變官莊人祥說，確診者會由日本的醫院照顧，病患家屬則相信橫濱代表處會妥善處理。
陳時中表示，有跟日本洽談接回台灣人的方案，日本也展現負責的態度，「我們可以信任」，如果要接台灣人回台，會採用包機的型態回來。
疫情指揮中心指揮官陳時中15日說，有跟日方洽談接回台灣人，若回來，會採包機型態回國。交通部長林佳龍表示，談及如果包機接回滯留鑽石公主號的台灣人時表示，有需要的時候，中華航空股份有限公司做為國籍航空公司，責無旁貸，一定配合國家政策執行。
網友對此表示，「日本要感謝台灣」、「支持接回來」、「武漢那些...」「那些KMT9.2台商」、「我們不是不願意接回海外國人的？」「希望回來的人感染的不多」、「日本放著不隔離，整船感染」「扯華航的那個，會被你笑死XD！
(旺報 )
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