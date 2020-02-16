僅存短短31年的中華商場，乘載不少老台北人的青春回憶，尤在作家吳明益的作品《天橋上的魔術師》中，更是將商場氛圍描繪得魔幻寫實。近日除了漫畫版推出外，還有由公視改編的同名影視劇集釋出前導預告片，片中場景高度還原80年代的中華商場，讓不少民眾紛紛憶起商場歲月。

從小在西門町長大、長期研究中華商場的網路名人張哲生表示，以建築物標準審視，中華商場也許不特別，但因為每個人的參與，讓中華商場顯得獨一無二，「我想大家最難忘懷的就是那些特色商家，好吃的『點心世界』、許多人買下第一張唱片的『佳佳唱片行』、亮晶晶的皮鞋店，學生、上班族、遊客都在這裡留下了足跡，也因此牽掛至今、難以忘懷。」

張哲生表示，尤其對商場住戶來說，中華商場更不只是幾棟販售商品的大樓，而是在小閣樓裡生活的家，「像是從小在商場長大的已故劇場大師李國修，就曾表示商場是存在許多人故事的地方。在劇組釋出預告片中，有住戶生活的小閣樓、有當年小朋友玩的任天堂，當我看到穿著制服的小朋友，心裡很激動，以前我就讀西門國小，也是穿著這麼一件藍白相間的制服，還原度非常高。」

以八德命名的連棟中華商場在1961年因美化市容落成，在1992年因都市發展拆除，如今借助作家、漫畫家、劇組傾力，終在近30年後，讓中華商場重回老台北人眼前。《天橋上的魔術師》影集將由導演楊雅喆率金獎團隊完成。

影集主景多在中華商場，劇組歷經一年、耗資八千萬、佔地兩公頃，在新北市汐止區打造出台灣電視劇史上最大型片場，美術指導王誌成於2018年開始啟動前置期田調，動員超過600人，光是人工手繪招牌就畫了125個、人工手繪磁磚超過160坪，磨石子地板用的石仔磚達420坪、超過15000片。

劇組也如實還原了將近50間店面與住家，包括侯孝賢電影《戀戀風塵》拍攝的車棚及火車鐵軌、建築物方位及太陽照射的光影位置，都力求真實。美術指導王誌成表示，「時光有一種魔力，我試圖將那股魔力給實像化出來，當演員再被放進來這個環境裡去演繹的時候，我自己在現場都會起滿身的雞皮疙瘩，好美。」

(中時 )