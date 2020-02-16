外送員收下30元小費後，原PO秒變臉，回頭到臉書《靠北熊貓》PO文痛罵「竟然敢真的收」、「有夠不要臉」、「真TM貪心」，慘遭網友公幹。(圖／翻攝自靠北熊貓)

美食外送正夯，熊貓、UberEats規模也越來越大，但消費糾紛也因此急遽成長。一名網友PO文痛罵熊貓外送員，表示自己設錯地址，趕緊打電話致歉，外送員抵達時還多給30元賠罪，沒想到外送員一收下，原PO秒變臉，回頭上網PO文痛罵外送員「竟然敢真的收下，有夠不要臉」，慘遭網友公幹。

網友在臉書《靠北熊貓》PO文，開頭就飆髒話，罵外送員有夠貪心。他表示自己點餐不小心設錯地址，趕緊打電話更正致歉，外送員抵達後還多拿30給他，以示歉意。

沒想到外送員收下後，原PO秒變臉，回頭立刻上網PO文，表示原本以為外送員會推拖，不好意思收下30元而拒收，沒想到竟然真的拿走了，痛罵外送員一點羞恥心都沒有，自己只是做做樣子沒想到真的敢拿，實在是人不要臉天下無敵。

網友看到後氣炸，公幹原PO：「快去看醫生吧，醫藥費我幫你出」、「請不起醫生就不要懶惰」、「30好意思拿出來說，人不要臉天下無敵」、「你的人格連30都不如」、「自己錯在先還有臉抱怨」、「打腫臉充胖子，結果只是乞丐一個，笑死」。

(中時電子報)