15日大陸網上盛傳武漢病毒所一名女性研究生為新冠肺炎「零號病人」，武漢病毒研究所人員對此回應稱，可以保證武漢病毒所目前「零感染」。

陸媒《新京報》報導，15日有一則關於「武漢病毒研究所一名女研究生黃燕玲是新型冠狀病毒肺炎零號病人」的消息在網上瘋傳，暗指新型冠狀病毒的起源來自於武漢病毒研究所。

網上流傳的截圖顯示：「武漢（新冠）病毒肺炎的零號病人是黃燕玲，系武漢病毒所科研人員，2012年考入武漢病毒研究所的碩士研究生。」而15日晚間，媒體就此事向大陸中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗、流感病毒實驗室研究員陳全姣求證後，兩人均表示，對病毒所是否有一位名叫黃燕玲的女研究生並不掌握，但可以保證「武漢病毒所目前無一人感染新冠肺炎」。

「怎麼可能？這個一看就是假新聞。」石正麗說，「我可以保證，包括研究生在內，我們所沒有一個人被病毒感染過，我們所是零感染。」對於上述資訊，陳全姣也表示，「我們武漢病毒研究所沒有一例感染，我們病毒所絕對不是『零號』」。

報導說，據中科院武漢病毒研究所發佈於2011年11月4日的《2012年度推薦免試碩士研究生擬錄取名單公示》顯示，黃燕玲系西南交大推薦的學術性碩士。

網民對於武漢病毒所研究員的說法提出質疑稱，如果連黃燕玲此人的訊息都「不能掌握」，如何「保證」沒有人被病毒感染？其他網下的回應則表示，「把黃燕玲找出來或查就醫記錄跟體內核酸就清楚了，至少也讓她現身。

但也有網民回應表示，「一個2012年入學的碩士，不管是碩士還是轉博，都應該已經畢業了，怎麼可能扯到病毒這件事情上，另外頭像不放照片不是很正常嗎？這種都能被人挖出來，網民真的是太閒了」。

武漢病毒研究所在新型冠狀病毒肺炎疫情擴散之際，研究所與疫情的關係一直是網上言論質疑的對象，網上傳聞稱，病毒來源可能來自於處理實驗用動物時未按規定處理，導致應銷毀的動物外流，引發病毒流傳造成疫情。而所謂「零號病人」，正是指在外界得知感染病毒患者之前的那位不在記錄中的病患，即可能是被病毒研究所所方隱瞞的感染者。

(中時電子報)