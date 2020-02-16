YouBike2.0自1月15日起在公館地區及台大校園內先試辦3個月，提供102站1800個車柱及500輛新式YouBike，並有租借前30分鐘2元的優惠，目前上路一個月，週轉率高達8.3次，相當於每台車一天平均租借8次，試辦期滿3個月後可望在全市推動。

YouBike2.0採車上機及輕樁設計概念，降低租賃站設站限制，未來將藉由自行車之車機通訊作為借還車輛的操作平台，除具備文字顯示功能，也新增QRcode掃碼租車服務。

根據統計，YouBike2.0自1月15日至2月14日試辦一個月期間，總租借次數達12萬8962二次，週轉率為8.3次。交通局運輸管理科長廖苑伶說，YouBike2.0目前試辦狀況還算良好，週轉率比起YouBike1.0一月份平均6次來得高，若試辦成功，就會推廣至全市，並待台北市長柯文哲拍板。

針對YouBike1.0與2.0車柱無法共通歸還，讓民眾霧煞煞，交通局表示，因應YouBike2.0系統設計無法與既有設備相互借還，所以在車身設計上採取珍珠白及黃色，車柱設計則僅可停放1輛車，以利民眾區別辨識，並已在2.0的車身加註提醒，且租借站也張貼公告宣導。

(中時 )