掃毒向來是件艱鉅的任務，尤其要向上溯源，將幕後的大毒梟連根拔起，對各國政府來說都不是件簡單的事。檢警在多年鍥而不捨追緝下，接連逮捕北部鄧天、南部林孝道2名國際級大毒梟，一舉瓦解國內最大的毒品走私集團，成果令人激賞。但對後續國內走私販毒生態圈恐丕變，會不會出現電影「門徒」中的接班人，檢警仍需嚴密監控偵辦。

警政署長陳家欽表示，將大毒梟林孝道逮捕到案有著重大意義，因為林嫌直接與東南亞國際毒梟結盟，有自己專屬的走私船隊、倉儲管理、運輸車隊及販賣管道等，是個極嚴密、完整的組織，他除了不斷走私毒品到國內，還運輸到其他國家，在逍遙法外多年後，終於將該集團瓦解，顯示檢警打擊毒品犯罪能量達到新的里程碑。

陳家欽說，過去毒梟集團在每一個環節都會設置斷點，像是漁船走私毒品，警方大多只能偵辦到船長、船員及查扣毒品，無法追查毒品來源、貨主身分、下游管道等，經檢警這幾年的努力，運用科技偵查技術，終於突破斷點，並透過與各國警方合作，去年底也在越南成功逮捕走私1公噸毒品的北部大毒梟鄧天，有效將毒品阻絕於境外。

警政署指出，去年警方查獲毒品案件4萬7520件、4萬9983人；截至去年11月止，查獲毒品純質淨重達3339.4公斤，為近年查獲毒品重量最高，占全國查緝總量的一半。少年毒品刑案部分，已由2017年的1782人降至962人，降幅達46％，新生毒品人口亦由2017年的1萬4454人，逐步下降至去年的9257人。

另外，去年警方在國內緝獲毒品工廠26座，境外透過跨國合作查緝毒品案19件36人、查獲毒品近3700公斤。都顯示政府的反毒策略已初步展現成效，未來將持續澈底斷絕毒源，避免毒品危害。

(中時 )