遭國內六大緝毒機關追緝長達20年的大毒梟林孝道，以其擁有的龐大船隊，專門從金三角走私毒品至台灣或其他東南亞國家，連菲律賓總統杜特蒂都曾點名他是幕後頭號毒梟，下達格殺令。林因在屏東影響力龐大，還自封為「屏東王」，一度欲角逐議長寶座漂白。不料，最後卻因44塊漂到岸邊的海洛因磚，令屏東王終於栽在警方手中。

56歲林孝道是屏東東港地區角頭，年輕時逞凶鬥狠，曾開槍掃射與他有嫌隙的前屏東議長鄭太吉。林後來投入毒品走私生意，且越做越大，成為國內3大毒梟之一，檢警調海巡等緝毒單位雖早就盯上他，掛線監聽長達10多年，事後發出的通訊監察通知書比書本還厚，但因林行事謹慎狡猾，不惜斥資百萬使用加密通訊軟體，始終拿他沒轍。

警方調查，林擁有遠洋船隊，但註冊地都在蒙古等內陸國家，且船都不會停靠在台灣，經常是在公海遊蕩、宛如「幽靈船」，等要走私毒品時，再駛往金三角接貨，待船開近台灣後，由舢舨接應搶灘。

林還協助不少重大要犯搭船偷渡出境，並很阿莎力地不收費，令不少道上兄弟都欠他人情；就連林本人也經常搭船非法出境，神不知鬼不覺地到泰國、馬來西亞等地避風頭。

林嫌在東南亞毒品圈聲名遠播，菲國總統杜特蒂上任後雷厲掃度，點名竹聯幫分子是幕後大毒梟，其實就是指林，讓林嫌後來不敢再到菲國。警方這次破獲的毒品走私案，也是緬甸毒梟主動告知嫌犯可找「孝道仔」幫忙運輸，雙方談妥林可抽取1成5的毒品作為酬勞。

林嫌嗜賭，一晚輸個4億多元也習以為常，但他在地方經常捐款或將當作「菜底」的漁獲免費送給民眾，加上與不少兄弟、政治人物都有淵源，讓他頗具影響力，自封是「屏東王」，幾年前林打算選議員，直指議長寶座，連地方人士都認為有如探囊取物。

警方初估，林嫌近年至少走私1萬塊海洛因磚、逾3公噸毒品回台，占全國供應量的1／3。這次因44塊海洛因磚奇異漂流，讓檢警終於勾稽到林嫌，並運用偵訊策略，讓已經滅證善後的林嫌都自知難逃法網，最後在拚減刑的考量下，只得乖乖配合，供出藏在公司密室的另100塊海洛因磚。

(中時 )