屁孩出道一年，憑著洗腦神曲〈陷阱妹〉、〈她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior〉快速崛起，14日情人節在Legacy開唱，近來新冠肺炎肆虐，Legacy規定，觀眾進場前都需要量體溫、戴口罩，屁孩搞笑說：「還是戴『套』比較安全，今天大家都要戴，只有我一個人不用戴！」

他當天安排了10位嘉賓熊仔、婁峻碩、蔡佩軒、水水Mizu98、rgry等人輪番上陣合體演出，不過好友高爾宣以「神秘嘉賓」之姿忽然衝上台，和屁孩與婁峻碩一起合唱〈姊妹丼〉，被蒙在鼓裡的屁孩嚇一大跳，直說：「剛剛我把所有示愛的東西都說完了，我以為你不會上來」高爾宣笑說：「我在後面有聽到，已溼！」

屁孩與高爾宣熱情相擁，屁孩直說：「你知道有一種感情是兄弟情，我以為你不會上來，我就把所有示愛的東西都說出來了」，高爾宣笑說：「我在後面有聽到，已溼！我真的很感動」兩人寒暄太久，讓婁峻碩忍不住說：「你們兩個下去講啦。」他在尾聲嗨唱〈陷阱妹〉時，忍不住脫掉上衣，打赤膊演出，連長褲也脫掉，且之前屁孩表演這首歌時，都會因應現場熱烈氣氛，往台下灑水，這次則改為向台下灑口罩，引起尖叫。

(中時 )