晚間1900連續兩起有感地震 氣象局出面說明

花蓮壽豐昨(15日)晚發生規模5.5地震，全台有感後，深夜搖不停，一整晚總計已發生6起地震，共同特徵都是震央在花蓮縣壽豐鄉、都是淺層地震。6起地震中，規模最大一起為芮氏4.9；至於最大震度都出現在花蓮縣，有四級，民眾睡不安穩。

6起地震依時間序如下：

根據中央氣象局最新資訊，16日5時40分發生芮氏規模3.1地震，地震深度8.4公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方20公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣2級。

16日4時50分發生芮氏規模3.8地震，地震深度7.9公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方19.1公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。

16日4時13分發生芮氏規模3.7地震，地震深度8.4公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方19.5公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級、投1級

16日3時20分發生芮氏規模4.9地震，地震深度6.2公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方18.5公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級、投2中2宜2雲2東1嘉1彰1竹1苗1投2

16日3時16分發生芮氏規模4.0地震，地震深度8.2公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方18.5公里(位於花蓮縣壽豐鄉)，最大震度花蓮縣4級、投1中1。

16日0時56分發生芮氏規模3.1地震，地震深度10.1公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方14.5公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣2級。

花蓮同地點一整晚連續多起地震，氣象局表示，花蓮一直都是地震頻繁地區，歐亞與菲律賓兩個板塊不斷擠壓，造成地殼破碎，花蓮處在破碎帶上，因此容易受到地殼釋放能量影響，發生地震。未來兩周至一個月之內恐會繼續釋放能量，不排除較大餘震可能。

(中時電子報)