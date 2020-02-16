27歲的程雅晨有著一張娃娃臉，多半演出青春可愛的角色，像是《我的老師叫小賀》中的高中生陶瑋珊，在《天堂的微笑》甚至演出林予晞的少女時期。她曾被算命師斷言應該要當藥劑師，卻斷然休學進了演藝圈，出道5年來經歷不少風雨，曾掉入求職陷阱，也發生合約糾紛，甚至遇上公司倒閉，但她始終沒放棄，堅定要當一輩子的演員。

大學攻讀生物科技系的程雅晨，大四時透過朋友得到大陸網劇《最萌急診》的演出機會，但去了必定影響學業，讓她陷入天人交戰。最後，程雅晨決定放手一搏辦休學，「我確定自己喜愛這個產業，真的想當一輩子的演員，既然我學的跟演藝無關，那就沒有繼續念的必要。」

波折 呆付二萬拍照

出道前當過外拍模特兒的程雅晨，在鏡頭前相當自在。（圖／張祐銘攝）

來自單親家庭的程雅晨，二歲後就再也沒見過媽媽，爸爸因為工作分身乏術，她只好輪流寄宿各個親戚家，住在屏東的姑姑對她視如己出，所以特別地親。姑姑曾找算命師，算出程雅晨命中註定當藥劑師，便用心栽培她補習，沒想到姪女一心想進演藝圈，程雅晨坦言自己很叛逆，「我完全是豁出去了，感覺自己在做一件很瘋狂的事情。」

拍完大陸網劇回台灣後，程雅晨因為沒有門路，便上人力銀行尋找相關工作，看到「拍廣告一支五萬元」的職缺，她眼睛都亮了，馬上送出履歷。程雅晨沒想到，這家公司不但沒有安排她拍廣告，反要她先付二萬元拍攝檔案照，她苦笑：「一開始不知道這行是怎麼回事，我就付錢拍了。」幸好後來經紀人陸續給她一些工作機會，那二萬元總算「回本」。

後來程雅晨在臉書社團尋求演出機會並四處投履歷，總算簽進第一家經紀公司，但雙方因溝通不良爆發合約糾紛，最後她登報道歉才了事；接著程雅晨與東映製作簽約，但沒多久，東映竟然惡性倒閉。

謀生 四處兼差賣命

程雅晨的演藝之路一再受挫，讓姑姑既心疼又煩惱，忍不住勸她：「妳還要做這行嗎？演藝圈這麼複雜。」 程雅晨說，姑姑雖然很傳統，仍尊重她想繼續當演員的心願，像是她接戲空窗期入不敷出，或是合約糾紛需要用錢，姑姑都會支援她。

程雅晨曾拍攝麥當勞廣告，令人印象深刻。（圖／翻攝自臉書）

為了支付開銷，這幾年程雅晨曾到展場發傳單，或到咖啡廳和藥局兼差，直到簽進「華人創作」後，去年才接續演出《情．份》、《用九柑仔店》和《天堂的微笑》等電視劇，但新人的片酬不多，她仍要為錢煩惱，「戶頭常常低於一百元，領不出來。」

此外，程雅晨因拍廣告結識導演袁緒虎，還受邀拍攝潛水電影，她也跟在導演身邊學習，視對方為她的貴人，「我不是科班出身，做演員對我來說，有點扎不了根的感覺，跟在導演身邊當拍攝助理，讓我覺得漸漸有些信心，更了解表演，也忠於這樣的生活，不再像以前會有『下一個工作在哪裡』的不安。」

呆萌新秀 程雅晨

暱稱：小光

在《我的老師叫小賀》演出陶瑋珊一角，讓程雅晨累積不少人氣。（圖／翻攝自臉書）

生日：1992年7月3日

作品：《我的老師叫小賀》《櫻桃小丸子》《用九柑仔店》《天堂的微笑》

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(中時電子報)