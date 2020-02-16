「九日風」店面很小，卻備受可可控好評，主廚Danny致力做「Bean to Bar」巧克力：從特色產區挑選可可豆，進行烘焙、破碎、研磨、調溫到入模成型等所有過程，針對產地的原生條件，賦予巧克力獨特風味。
和屏東小農合作的「NEIPU內埔黑巧克力」，以70％可可濃度，凸顯烏梅、荳蔻、胡椒等前中後韻味。另外「川貝枇杷膏巧克力」連續兩年都獲得ICA的獎項，那股微涼、微甜的熟悉及新鮮感，讓身心舒服了起來！
最妙的是，從台南嚴選烏魚子製作成「烏魚子巧克力」，以高粱浸潤後炙燒，一半融入可可膏；一半細刨在表面，入口時，濃醇鹹甜的味道，讓人流連忘返。
巧克力評比殿堂
․「ICA世界巧克力大賽」(ICA,International Chocolate Awards)
始於2012年英國，評審為各國專家，分全球各區、各類先勝出才進決賽，競爭度人稱「巧克力奧斯卡獎」。
․「AOC英國皇家學院巧克力大賽」(AOC,Academy Of Chocolate)
2005年由英國業界專家創立，每年吸引各國約1500件產品參賽，與ICA是職人最高雙殿堂。
【九日風】
地址：台北市和平東路一段75巷1號
電話：02-2321-0077
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(中時電子報)
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