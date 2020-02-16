一般巧克力成分有可可脂、可可粉、可可膏；而白巧克力製程只用可可脂提味，所以不苦，風味來自搭配奶粉、糖分、香料，也被譽為最有女人味的巧克力。「Qsweet」老闆Queenie以店內人氣巧克力首次參加2019年ICA，拿下最佳調味白巧克力雙面銅牌。
其中「草莓覆盆子療癒巧克力霸」以白巧克力、覆盆子、草莓果乾做出鬆脆多變口感，口中充滿酸甜的刺激。另一款「花椒可可豆療癒巧克力霸」，添加祕製花椒，溫暖香氣讓人再三回味。
Queenie十年前在台灣推動手工巧克力，遠赴比利時職人巧克力學院研習，使用全球僅剩3％的「原生樹種Criollo」特製黑巧，打造出外層極薄的松露巧克力。此外，濃郁的巧克力起士蛋糕、融合台灣水果與茶品的法式軟糖，在店內都是熱銷甜點，相當值得赴店品嘗。
【Qsweet】
地址：台北市信義路四段199巷7號
電話：02-2700-8088
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(中時電子報)
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