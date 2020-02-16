一般巧克力成分有可可脂、可可粉、可可膏；而白巧克力製程只用可可脂提味，所以不苦，風味來自搭配奶粉、糖分、香料，也被譽為最有女人味的巧克力。「Qsweet」老闆Queenie以店內人氣巧克力首次參加2019年ICA，拿下最佳調味白巧克力雙面銅牌。

「花椒可可豆療癒巧克力霸」也是台灣首次榮獲ICA大獎的白巧克力。（350元／1片）（圖／于魯光攝）

其中「草莓覆盆子療癒巧克力霸」以白巧克力、覆盆子、草莓果乾做出鬆脆多變口感，口中充滿酸甜的刺激。另一款「花椒可可豆療癒巧克力霸」，添加祕製花椒，溫暖香氣讓人再三回味。

「墜入情網」以紅寶石巧克力精製，天然微酸香甜像表白滋味。（時價店洽）（圖／于魯光攝）

「巧克力控特製起士蛋糕」品嘗黑巧克力與柔滑起士的完美融合！（450元／10.5公分）（圖／于魯光攝）

Queenie十年前在台灣推動手工巧克力，遠赴比利時職人巧克力學院研習，使用全球僅剩3％的「原生樹種Criollo」特製黑巧，打造出外層極薄的松露巧克力。此外，濃郁的巧克力起士蛋糕、融合台灣水果與茶品的法式軟糖，在店內都是熱銷甜點，相當值得赴店品嘗。

法式松露巧克力亦獲ICA大獎，與法式軟糖任組人氣禮盒。（750元起／16入）（圖／于魯光攝）

創辦人 Queenie。憑著顧客的口耳相傳，店裡名流貴客不少，Queenie也常受邀演講。（圖／于魯光攝）

【Qsweet】

地址：台北市信義路四段199巷7號

電話：02-2700-8088

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(中時電子報)