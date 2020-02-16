來自屏東內埔的「曾志元巧克力」，最特別的表現是酸味明顯，增添清爽感。
品牌以純黑巧克力贏得ICA總決賽多項大獎：2019年以95％純黑巧克力獲一金一銀、60％純黑巧克力獲一金；2018年85%純黑巧克力則獲四金。也曾贏得「巧克力製作者」、「可可產地」、「直接交易」等職人金獎。在鄉親的鼓舞下，去年在內埔開實體店，與網購通路一起服務全台可可迷。
【曾志元巧克力】
地址：屏東縣內埔鄉仁和路71號
電話：0985-154-227
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(中時電子報)
來自屏東內埔的「曾志元巧克力」，最特別的表現是酸味明顯，增添清爽感。
品牌以純黑巧克力贏得ICA總決賽多項大獎：2019年以95％純黑巧克力獲一金一銀、60％純黑巧克力獲一金；2018年85%純黑巧克力則獲四金。也曾贏得「巧克力製作者」、「可可產地」、「直接交易」等職人金獎。在鄉親的鼓舞下，去年在內埔開實體店，與網購通路一起服務全台可可迷。
【曾志元巧克力】
地址：屏東縣內埔鄉仁和路71號
電話：0985-154-227
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