由邱濬文、邱濬宇兄弟經營、憑藉著天分與努力半路出家的「TC巧舖」，主打有65％以上的黑巧克力與70％的生巧克力，最近也有花生、海鹽、紅藜、洛神等風味巧克力，整體口感溫潤、有醇厚的可可香。自家烘焙的可可豆獲ICA亞太區金牌；台灣花生巧克力獲英國AOC大賽銀牌，95％黑巧克力冰淇淋、杏仁巧克力豆等也是人氣商品。

「75％黑巧手工盒」，風味微甜溫潤，男女都愛。（799元／20片）（圖／于魯光攝）

創辦人之一 邱濬宇。由邱家兄弟一起打拚實現Tree-To-Bar理念。（圖／TC巧鋪提供）

【TC巧舖】

臉書：TC巧舖—屏東可可

電話：08-779-9363

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(中時電子報)