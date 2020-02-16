【MIT巧克力6】TC巧舖 尾韻醇厚花生脆口 07:172020/02/16 中時電子報 CTWANT Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「台灣花生巧克力bar」香濃脆口，獲AOC大賽銀牌。（300元／1片）（圖／于魯光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由邱濬文、邱濬宇兄弟經營、憑藉著天分與努力半路出家的「TC巧舖」，主打有65％以上的黑巧克力與70％的生巧克力，最近也有花生、海鹽、紅藜、洛神等風味巧克力，整體口感溫潤、有醇厚的可可香。自家烘焙的可可豆獲ICA亞太區金牌；台灣花生巧克力獲英國AOC大賽銀牌，95％黑巧克力冰淇淋、杏仁巧克力豆等也是人氣商品。 「75％黑巧手工盒」，風味微甜溫潤，男女都愛。（799元／20片）（圖／于魯光攝） 創辦人之一 邱濬宇。由邱家兄弟一起打拚實現Tree-To-Bar理念。（圖／TC巧鋪提供） 【TC巧舖】 臉書：TC巧舖—屏東可可 電話：08-779-9363 更多 CTWANT 報導 【MIT巧克力1】九日風 特有食材在地風味 不鳥算命師預言 程雅晨戶頭剩百元也要演 (中時電子報) #TC #巧克力 #黑巧克力 #花生 #醇厚 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶情人節商機 四大超商耍浪漫 04:102020/02/12 產業．科技 情人節徵才 永康就業中心送巧克力 20:252020/02/12 生活 情人節排除感染新冠肺炎 基隆醫院送巧克力 17:042020/02/14 生活 義大校長送檢疫學生巧克力卡片 04:102020/02/15 地方新聞 超商攜手名店 滿足芋頭控 04:102020/02/15 時尚消費 【MIT巧克力1】九日風 特有食材在地風味 07:152020/02/16 旅遊 【MIT巧克力2】Qsweet 花椒白巧驚喜洋溢 07:162020/02/16 旅遊 【MIT巧克力3】拾米屋 特色茶酒妝點雅趣 07:162020/02/16 旅遊 【MIT巧克力4】福灣巧克力 最佳黑巧綿密有韻 07:142020/02/16 旅遊 【MIT巧克力5】曾志元巧克力 純農黑巧微酸清爽 07:152020/02/16 旅遊 玩食熱門新聞 珍煮丹哪個好喝？員工私心推薦Top5 網讚：喝過就回不去 - 玩食 【MIT巧克力4】福灣巧克力 最佳黑巧綿密有韻 - 旅遊 獨》驚！新冠肺炎疫情強襲 台北觀光飯店晚上不賣Buffet啦！ - 旅遊 - 工商 【MIT巧克力5】曾志元巧克力 純農黑巧微酸清爽 - 旅遊 士林官邸賞花！日、荷鬱金香盛開 巨型木鞋秀繽紛 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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