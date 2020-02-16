小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（16日）新聞重點。

【1】日官方承認 新冠肺炎將在日流行

新冠肺炎（COVID-19）在日本疫情瘋狂竄升，日本厚生勞動大臣加藤勝信15日在記者會中表示，日本目前已有5個地方出現了確診病例，且與大陸沒有直接關係，目前尚無法得知感染途徑為何。加藤勝信承認，新冠病毒疫情「難以避免會在日本國內蔓延」。他說，16日將召開專家會議，探討當前新冠肺炎在日本國內處於何種流行階段。

【2】失事前1分鐘 副駕3度警告高度

黑鷹失事釀8死悲劇，空軍昨公布初期調查報告，根據黑盒子語音紀錄，意外發生倒數前1分鐘，副駕駛劉鎮富3度提醒高度；撞擊前4秒，正駕駛葉建儀回應「知道」，4秒後傳出不明聲響，黑盒子終止記錄。

【3】拖延包機 國台辦批我政治炒作

兩岸因湖北台商包機返台爭議，爭論不斷。大陸國台辦發言人馬曉光15日接受新華社訪問，解釋為何不同意台灣派華航班機；他指稱，台灣提出華航接運方案是節外生枝，若每批返台須隔離14天，近千名在湖北台胞需要至少2個月才能全數返台。

【4】製造業4大衝擊 工總告急紓困

工總昨發布新冠肺炎疫情對製造業，可能造成「供應鏈斷鏈」、「產線停擺」、「訂單減少」，以及「資金無法周轉」等四大衝擊。如疫情持續，3月初電子業可能出現斷鏈，甚至我製藥業生產也會出問題；他們提出給予貸款一年延展、損失抵減營所稅等四建言。工總批評，政府此次紓困方案多集中在五大項內需服務業，「對製造業的紓困金額嚴重不足。」

【5】《想見你》柯佳嬿許光漢 限定彩蛋抗盜版

柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟等主演的中視、衛視中文台夯劇《想見你》，今（16日）晚10點將在中視播出大結局。日前大結局遭外流，4位演員群昨在大直美麗華戶外廣場出席寫真書、小說及手札簽書見面會時透露，臨時加一小段彩蛋內容，「這支影片就當作禮物，送給支持我們的粉絲。」他們周日晚也會在電視機前和觀眾同步收看。

(中時電子報)