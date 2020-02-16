人倫悲劇 母攜2子女汽車旅館輕生子女雙亡 07:232020/02/16 中時電子報 中時吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 即時新聞 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人倫悲劇！30多歲吳姓女子昨晚帶著2名不到10歲兒女入住新北市五股區某汽車旅館，前夫連絡不上吳女，察覺有異到旅館找人，進入房間發現兒女全身僵硬、明顯死亡，吳女仍有意識，警消獲報後將吳女緊急送醫，全案擴大調查中。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #吳女 #人倫悲劇 #汽車旅館 #兒女 #子女 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗病毒不抗陸 短暫境管勿政治化 04:092020/02/13 焦點新聞 民粹扼殺陸委會的善意 04:092020/02/13 論壇廣場 新冠肺炎紓困、防疫最新措施－大學指考延至7／3～5 04:092020/02/13 財經要聞 陸配子女不具台籍 不准入境！陳時中稱 國籍未選台灣就要自己承擔 04:102020/02/13 兩岸要聞 防疫是考量專業 還是看風向 04:102020/02/13 兩岸要聞 這個兩光又冷血政府 04:102020/02/13 時論廣場 講人話還被罵的時代 04:102020/02/13 時論廣場 短評／患難見絕情 04:102020/02/13 時論廣場 勞動部受理108學年度第2學期 失業勞工子女就學補助 16:452020/02/14 生活 「失業勞工子女就學補助」 滿足4條件可申請 16:522020/02/14 生活 社會熱門新聞 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 當正宮面啃那一隻 女醫師爽到吐出來 - 社會 苗栗水庫水位下降 奇景露出眾生驚 - 社會 OL、男同事互看不順眼 上了床卻一拍就合 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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