人倫悲劇！30多歲吳姓女子昨晚帶著2名不到10歲兒女入住新北市五股區某汽車旅館，前夫連絡不上吳女，察覺有異到旅館找人，進入房間發現兒女全身僵硬、明顯死亡，吳女仍有意識，警消獲報後將吳女緊急送醫，全案擴大調查中。

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