新冠肺炎疫情延燒，目前仍有許多台人滯留大陸，對於陸配陸籍子女能否來台，引發爭議。對此，台北市議員羅智強形容是「所羅門王的判決」，但在政治面前，所羅門王也失算了。

羅智強在臉書表示，兩個母親在所羅門王面前爭執嬰兒是自己的，所羅門王難以判定，便拿出斧頭，稱要將嬰兒劈成二半，兩個母親各一半。母親A大喊「好啊！那就一人一半啊！」母親B卻淚流滿面，承認自己說謊，願意將孩子讓給母親A。

所羅門王收起斧頭，將孩子判給母親B，並處罰了母親A。羅智強說，世上真正的母親，不會忍見自己的孩子被斧頭劈成二半。

羅智強指出，大陸發生瘟疫，美國果斷撤僑，其中包括該國公民的婚生子女，無論是否擁有美籍，唯獨台灣民眾遲遲無法撤離。

在所羅門王面前，台灣、大陸相互指責對方覇道，故意在名單、防疫設施、包機航班做文章，干擾撤僑作業，並要求所羅門王判定對方有錯。所羅門王問「民眾是哪來的？」陸台異口同聲說「台灣來的。」

羅智強寫道，「如果你們雙方都不願各讓一步，那就不要撤好了，反正倒楣的是台灣人民。」所羅門王說：「你們如果同意不撤的話，我可以判你們都沒有錯。」

「那太好了！反正都是台灣人。」大陸開心的走了，「那太好了！反正我沒錯就好。」台灣也開心的走了，回去繼續宣傳對方鴨霸。羅智強說「在政治面前，顯然所羅門王也失算了。」

(中時電子報)