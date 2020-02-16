高雄市長韓國瑜面臨罷免難題，近期在高雄全力防疫，盼能做出成績，讓市民買單，台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標做法也讓韓粉大呼感動，昨日迎請鎮瀾宮媽祖百年來首度南巡到高雄鳳山，為高雄疫情祈福。

據港媒《中評社》報導，韓國瑜昨(15日)到鳳山出席「鎮瀾宮媽祖百年首度南巡祈福遶境」，顏清標也到場合體，他強調，「選舉選完就結束了，選舉是一時的，朋友是永遠的，一定要同心協力度過這次難關」。

顏清標表示，鎮瀾宮媽祖百年首度南巡祈福遶境，將從15日起為期1個月，在高雄市鳳山區76里進行祈福遶境，祈求平安，希望大甲媽祖和五甲媽祖保庇下撲滅疫情，幫助台灣，也幫助韓市長市運昌隆，平安順利，這不但是頭一次來到鳳山遶境，這也是高雄百年來宗教界的一大盛事，台灣一定能在這次疫情安然渡過。

許多韓粉看到相關資訊直呼感動，因為韓角逐大選失利後，就有一些人對韓開始保持觀望、距離。而韓國瑜為防範疫情完全不敢大意、每日奔波，讓韓粉頗為心疼，對於顏清標的暖心之舉，韓粉紛紛留言，「有媽祖幫助高雄，希望高雄能平安」、「謝謝顏董事長在韓國瑜分身乏術之際，還寒冬送暖」。

(中時電子報)