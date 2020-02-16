鑽石公主號郵輪確診病例飆升，日本政府終於同意我戴回滯留船上的國人，此刻正在研擬返台細節。駐日代表謝長廷深夜發文表示，每位乘客都怕留在船上被 感染，對政府可以派包機很感謝，但他們都希望低調，保留隱私，不要重複隔離。

謝長廷15日在臉書上說，日本雖然醫療進步，但是防疫做法不無盲點，日本新發生病例，的確令人不安。因應未來可能發生的各種狀況。代表處將原有工作小組擴編，由他親自擔任工作召集人。美國16日晚上要派包機來日本將美國人載離，這引起很多乘客和家屬的詢問。台灣何時可以派包機？他透露，包機問題現正和日本交渉中。

依檢疫相關規定，如果是在19日之前離開，這些乘客回到自己國內還是必須隔離，如果過了19日檢查還是陰性，那麼他們在日本就可以自由行動，搭公共運輸工具了，回自己國家也沒有再隔離的道理。

謝長廷指出， 我們的包機是什麼時候來載，回去還要不要隔離必須講清楚。至於，確診的病例，日本已說要負擔費用照顧及治療，除了寂寞之外，在這裡治療，健康安全應該沒有問題。

謝長廷說，自己與代表處同仁徹夜作業，詢問每位乘客的意願，所得的答案，大概是留在船上怕感染，政府可以派包機很感謝，但如過了19日，希望回台灣不必再隔離，同時希望低調回台，保留隱私，不希望引來太多異樣目光。

(中時電子報)