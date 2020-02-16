只要符合條件，486表示願意贊助台商到大陸與子女團員。（圖／摘自486先生臉書）

新冠肺炎疫情蔓延，滯留武漢台人自救會日前到陸委會陳情，一名男性家屬脫口而出說「防疫不是我們的事情」，引起爭議。對此，團購達人486先生表示願意贊助機票，讓他們與子女團圓。

自救會成員代表表示，自己家人不是生化武器，而防疫的事原則上是政府主導，話還沒說完，旁邊就有成員嘆氣，「我要回家就好了，防疫的事不是我們的事」。這樣的說法也引發爭議，挨批沒有同理心、自私。

對此，486先生在臉書表示，「看到的中國來的國民黨這幾天猛打親情牌，批評台灣台商讓中國骨肉分離的可憐，我深表同情，誰人無子女對吧。」因此決定贊助「這幾個混的很差的台商」20張近期去大陸的機票，並強調「我是說真的。」

486先生說，方式很簡單，PO出戶口名簿證實真的有小孩，然後飛去大陸，帶著小孩在武漢具有清楚地標的地方合影，並回傳機票拍照，就贊助經濟艙機票，讓父子能團圓。

486先生表示，「如此你們又能團圓，又不會給政府為難，豈不兩全其美。各位你們說這樣好不好？」笑說，自己應該要當選好人好事代表才對。

(中時電子報)