政府不准未取得國籍的陸配子女入台，前總統馬英九日前籲蔡總統讓他們回家，「不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，在考量到蔡政府的大量民意支持等因素下，馬這樣的講話「太重了」。國民黨桃園市議員詹江村則砲轟徐巧芯，網友也回文表達不滿！

馬英九日前指出，蔡當過陸委會主委，很清楚國人與陸配在大陸生的子女要取得我國籍，遠比其他外配子女困難；但蔡一聲令下，就讓已生活在台灣還沒等到國籍者，無法回台，且是《兒童權利公約施行法》主管機關衛福部喊出「沒有選擇台灣，就要自己承擔」。他提及，蔡曾說「移民和移工，都是我們台灣的一份子」，難道這些父母不在身邊的「台灣之子」，不是台灣的一份子？

對此，徐巧芯在政論節目《新聞面對面》表示，蔡政府是在過半的民意下執政，「我會認為這樣的講話是太重了」。徐巧芯說她完全尊重民進黨政府現在的做法，「因為現在他們執政，所以所有成敗她們來負」。

詹江村則在臉書痛批徐巧芯，他認為，韓國瑜被罵的時候，徐跟著一起酸，蔡英文被罵的時候，徐說罵太重了！詹認為，徐巧芯現在是黨主席候選人發言人，「早知道為民進黨護航，狂酸自己總統候選人，就可以擔任要職，我天天也可以幫民進黨講話，狂酸韓國瑜！」

有網友表示「以前不就這樣，之前靠馬英九，現在靠郝龍斌」、「國民黨就是有這種敵我分不清的傢伙」、「國民黨一堆酸自己人，自掃門前雪的」、「國民黨不就都這樣，內鬥內行，外鬥外行」、「沒有理想的牆頭草，下場是很淒慘的」。

(中時電子報)