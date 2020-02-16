在道奇投手揚言用觸身球「回禮」之後，姿態高傲的太空人終於害怕了，總教練貝克(Dusty Baker)向聯盟官方求救：「我希望大聯盟制止這些人預謀的報復行為，我不希望有人因此受傷。不要放任這類的報復言論，不要讓我們的孩子看到這種事。」

紅人投手包爾(Trevor Bauer)痛罵，難道你們就可以讓孩子看著你們作弊然後免受處罰？「太空人對球迷、球員、孩子、棒球的未來都帶來負面影響。我不會讓他們忘記自己是偽善者，他們奪走了別人的東西。」

太空人老闆克朗(Jim Crane)還說「作弊不會影響比賽」，包爾大罵克朗公然撒謊，「一個白痴怎會成為億萬富翁，我看他不是白痴，他是在撒謊。我至今沒看到任何一個有誠意的道歉。」

包爾批評前太空人教練辛屈(A.J. Hinch)、投手韋藍德(Justin Verlander)都是偽君子。辛屈遭受洋基指控作弊時矢口否認，被禁賽之後才改口後悔沒阻止作弊。

「韋藍德不是很討厭家暴嗎？結果歐蘇納(Roberto Osuna)跟他同隊，有好處的時候他就不罵了。」歐蘇納曾因家暴遭禁賽，被韋藍德痛罵不得好死，但太空人買下歐蘇納的時候，韋藍德在做什麼？

包爾把太空人上下狠狠數落了一遍，他還自嘲是邊緣人不怕報復，不像太空人那樣敢做不敢當。「我不擔心後果，反正我沒什麼朋友，我一向都是靠自己，我習慣了。」

(中時電子報)