日本32歲已婚男星東出昌大，日前被爆出偷吃女星唐田英里佳，而且當時她還未成年；此事曝光後讓他形象大傷，雖然有透過經記公司道歉，但對挽回形象毫無幫助。傳東出昌大拍戲時遭其他藝人冷落，而且代言的廣告被撤，可能面臨日幣5億元（約台幣1.38億元）的「賠償地獄」。

暖男形象深植人心的東出昌大，在2013年演出《多謝款待》而與女主角杏交往，並於2015年結為連理，隔年生下雙胞胎女兒，後又生了1個兒子，一家五口營造出的形象，讓廣大粉絲相當支持，戲約、廣告代言也越來越多。

東出昌大因戲與正宮杏結緣。（圖／推特）

綜合日媒報導，東出昌大近期正在拍攝新劇，但自從外遇一事曝光，劇中女演員下戲後完全不和他互動，就連他2月1日生日當天都沒人要理他，只能一個人站在垃圾堆旁邊，看起來超淒涼。同劇另一位形象陽光正向的桐谷健太，2月4日生日時，電視台還幫他製作祝福影片，劇組也開心幫他慶祝，形成強烈對比。

由於東出昌大有許多代言，婚外情一事讓許多廠商終止與他的合作，富士房屋為了拍攝廣告已投下不少費用，合約原本是到明年11月為止，而現在卻遭受重大損失。另外還有Sunstar、Honda和其他知名品牌，都已撤下和他合作的廣告。

一般說來，日本藝人在簽下代言合約時，會有一條特別註明「導致產品形象變差的行為」可終止合約並要求賠償。日媒推估東出昌大的代言費約為日幣4千至5千萬元（約台幣1107至1384億元），而違約金約為三倍左右，因此他為不倫戀付出的代價，總計可能高達日幣5億元，被日媒稱為「賠償地獄」。

東出昌大拍攝新戲，無人理會他，只能孤獨站在垃圾堆旁。（圖／推特）

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(中時電子報)