新冠肺炎疫情延燒，大陸官方緊急蓋了兩座臨時醫院，其中火神山已收治超過800名病患。不過，傳出因暴雨襲擊，火神山醫院嚴重漏水，也讓人擔心是否影響防疫。

推特帳號「Inty傳媒」PO出影片，指出火神山醫院開始漏水，從影片可以看見，雨水從天花板不斷流下，工作人員聚集在走道上，拿水桶接水，有人爬上梯子修補屋頂，有人則修補因雨水被掀起的地板。

據陸媒報導，武漢當局表示，這是發生在還未交付的雷神山醫院，目前已緊急施工搶救，強調火神山一切正常，對於集裝箱式活動板房的簡易結構會再強化，並提高因應極端天氣的能力。

火神山醫院9日開始收治重症患者，為確保轉運安全，救護車上配有呼吸機、心電監護儀等設備，醫療人員也隨車護航，並成立遠端醫療專家組，隨時準備遠端會診指導，醫院也設有醫療和感控專家組，提高診斷治療品質提供技術支撐。

(中時電子報)