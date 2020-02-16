【橙色燈號(非常寒冷)】基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣。【黃色燈號(寒冷)】新竹市、苗栗縣、臺中市、金門縣。(氣象局)

今天鋒面通過全臺轉雨，之後寒流南下氣溫驟降，晚上只剩10到12度。氣象專家吳德榮說，周一到周三(2/17~19)清晨寒流影響，清晨低溫約可降至6至8度。氣象局則表示，周二(2/18)到周三(2/19)清晨是這波寒流最冷的時候，白天臺南以北及宜蘭、花蓮低溫下探7至11度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說，明(17)日起寒流轉乾冷，明天至周三(2/19)，這三天清晨的低溫約可降至6至8度，尤其周二清晨降至最低，應特別注意保暖。

氣象局發布低溫特報，今晚至明(2/17)白天低溫，北北基、桃、竹縣、宜可能持續10度或10度以下。竹市、苗、台中、金門可能10度以下。

氣象局指出，最冷的周二到周三清晨，臺南以北及宜蘭、花蓮白天低溫7至11度，空曠地區會更低，高屏及臺東也只有12、13度，白天高溫北臺灣局部地方不超過12度，其他地方可上升至接近20度或以上。

(中視新聞)

(中時電子報)