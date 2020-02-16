歌手畢書盡（Bii）在14日情人節當天宣布閃婚，但對象卻不是愛情長跑8年的女友Jessie，而是交往不到1年的新歡，讓外界震驚不已，而舊愛在消息曝光後，也接連在IG發文，訴說自己的心情。

畢書盡向來對私事保密到家，不過去年5年被拍到有女友，且已經交往8年，他才首次公開認愛，沒想到14日情人節當天，他無預警宣布結婚，但對象並非早先公開的女友，而是才交往不到1年的圈外女友H小姐，他也透露自己遇到這輩子想共度一生的人，對此，Jessie在IG貼出全黑畫面，寫下「到感情的最後還是希望你一切都好，只乞求你不要再傷害我，但到最後你還是沒有遵守你給我的承諾」，似乎被Bii閃婚消息打擊很大。

15日Jessie又再次PO出多則限時動態，據《ETtoday新聞雲》報導，她一一向閨密的加油打氣文章道謝，還PO出和畢書盡分手當天情景，友人心疼透露：「當時...從韓國出差回來那天，妳半夜拖著行李來我家，紅著雙眼笑笑的跟我說分手了，被趕出來...三更半夜沒地方去」。

友人也鼓勵她該好好做自己、愛自己，Jessie也表達謝意，「我會更愛我自己，珍惜現在擁有的」，而從對話看來，兩人分手時間是在去年5月，而畢書盡認愛是去年5月4日發布，可推測他們在公開戀情後不到1個月就分手了。

(中時電子報)