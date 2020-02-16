2月15日，一則關於「武漢病毒研究所一名女研究生黃燕玲是新冠病毒肺炎零號病人」的消息在網路流傳。中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗表示，所裡無人被感染。

網路流傳的截圖顯示：武漢(新冠)病毒肺炎的零號病人是黃燕玲，是武漢病毒所科研人員，2012年考入武漢病毒研究所的碩士研究生。

據大陸中科院武漢病毒研究所發布於2011年11月4日的《2012年度推薦免試碩士研究生擬錄取名單公示》顯示，黃燕玲是西南交大推薦的學術性碩士。

新冠肺炎，大陸

2月15日晚間，大陸媒體就此事向中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗、流感病毒實驗室研究員陳全姣求證。兩人均表示，對病毒所是否有一位元名叫黃燕玲的女研究生並不掌握，但可以保證武漢病毒所目前無一人感染新冠肺炎。

「怎麼可能？這個一看就是假新聞。」石正麗說：「我可以保證，包括研究生在內，我們所沒有一個人被病毒感染過，我們所是零感染。」

對於上述資訊，陳全姣也表示：「我們武漢病毒研究所沒有一例感染，我們病毒所絕對不是『零號』。」

(旺報 )