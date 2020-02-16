非洲肯亞一名男子穆莫（Dennis Mumo）因為工作關係必須出差、常常不在家，而妻子一人獨守空閨時感到寂寞難耐，與4名男子發生關係，穆莫發現自己遭戴綠帽後，竟拿強力膠封住老婆的下面，事後遭逮捕時竟稱自己是為了挽救婚姻。

據英國《鏡報》報導，穆莫聲稱，每當自己離開家鄉出差時，妻子下一秒就準備和其他男子見面，而且他還在老婆的社交媒體上發現，老婆至少和4名男子有染，甚至發現老婆曾經傳訊息給其他男生，其中包含裸照。

為了防止老婆再次出軌，穆莫某天前往盧安達出差之前，竟然拿起強力膠把老婆的性器官給封了起來，而老婆因為痛到受不了趕緊到醫院求救，事件也曝了光，鄰居聽到這消息後都相當震驚。

穆莫事後遭警方逮捕，對於自己傷害老婆一事，他供認不諱，不過他也向警方表示，會這樣做是為了是想挽救婚姻；即便如此，穆莫目前面對家暴的指控，而且他還傷害了老婆的性器官，這起案件預計在今（16日）審理。

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(中時電子報)