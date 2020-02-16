「親愛的顧客，您的訂單已打包完成，將由店員為您配送到車。」昨天，位於七京的劉姓女車主，在北京展覽路加油站加油時，從「易捷加油」APP上下單購買了一箱蔬菜。手機支付成功後，不到2分鐘，加油員就把商品送進了後備廂。加油結束後，劉姓女車主直接駛出加油站，全程都沒下車。

為全力配合首都疫情防控需要，大陸的中國石化北京石油及時推出了「一鍵到車」業務，即在加油的同時享受易捷商品配送到車的服務，做到加油不下車、充值不圈存、開票不進店、購物不接觸。

北京石油還積極拓展「一鍵到車」服務內容，在確保加油現場安全衛生、油品供應充足的同時，主動與首都主要蔬菜供應企業聯繫，利用加油站網點多、供應管道快捷的便利，推出了「安心買菜」業務，為首都市民提供安全衛生、快捷便利、優惠的新鮮蔬菜。顧客通過「易捷加油」APP中的「一鍵加油」下單後，在「配送到車」頁面選擇「蔬菜禮包組合」進行購買即可。

「顧客下單後，我們員工的手持POS機就會有顯示，員工根據訂單資訊，直接將商品配送到顧客的後備廂中。」展覽路加油站站長聶曉東說。

展覽路加油站是北京石油第一批推出「安心買菜」業務的加油站。「一份蔬菜禮包組合大概在14斤（500躅克）左右，包含番茄、豆角、胡蘿蔔、西蘭花等10多種蔬菜和10個雞蛋，可滿足三口之家三天左右的需求。

新冠肺炎，大陸，北京

(旺報 )