一名男大生發生慘案，竟在情人節前夕犯下「愛愛進錯洞」的低級失誤，讓他急忙上網求救，預算2萬元，徵求讓女友原諒的方法。誰知網友笑翻之餘，竟紛紛建議男大生獻上「小菊花」給女友，當作賠罪，讓這名男大生哭笑不得。

一名男大生2月13日在《Dcard》發文求救，表示前晚因朋友生日，喝了一點酒微醉，回家就想趕快洗澡睡覺，女友怕酒量不好的他暈倒在浴室，難得說要一起洗，沒想到洗著洗著性致就來了，原po在女友背對他的時候「不小心插進了一個未知的領域...」讓女友慘叫一聲，直接把他踢飛，接著就摀著屁股，惡狠狠的看著原po，兩人一個晚上都不說話。

女友直到情人節的前一天早上才開口：「情人節最好想一下要幹嘛喔...」，但原po根本忘了情人節這回事，只好上網求助，預算2萬元，拜託網友救救他，表示「不想情人節過完，直接變等光棍節嗚嗚嗚」。

男大生糗事讓網友笑翻，有人回「買個玩具讓你女朋友插你 這個可能她會很有興趣」，竟獲得近萬網友按愛心表示贊同，讓原PO哭笑不得回「下班打開低卡快嚇死，但更嚇人的是這麼多女生都建議我獻出屁股？先說真的不是我不願意，而是怕萬一愛上了那感覺怎麼辦？」。

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(中時電子報)