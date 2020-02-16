來自大陸國家衛健委網站消息，2月15日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2009例,新增重症病例219例，新增死亡病例142例（湖北139例，四川2例，湖南1例），新增疑似病例1918例。當日新增治癒出院病例1323例，解除醫學觀察的密切接觸者29788人。

截至2月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例57416例（其中重症病例11272例），累計治癒出院病例9419例，累計死亡病例1665例，累計報告確診病例68500例（江西省核減1例），現有疑似病例8228例。累計追蹤到密切接觸者529418人，尚在醫學觀察的密切接觸者158764人。

湖北新增確診病例1843例（武漢1548例），新增治癒出院病例849例（武漢413例），新增死亡病例139例（武漢110例），現有確診病例49030例（武漢35314例），其中重症病例10396例（武漢8530例）。累計治癒出院病例5623例（武漢2915例），累計死亡病例1596例（武漢1233例），累計確診病例56249例（武漢39462例）。新增疑似病例1036例（武漢391例），現有疑似病例5243例（武漢2168例）。

(旺報 )