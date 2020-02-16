曾研發全球首台全身伽馬刀的大陸工程院院士、大陸製造裝備數位化國家工程研究中心首席科學家段正澄昨（15）日因新冠肺炎不幸在武漢病逝，享壽86歲。

綜合香港《文匯報》、大陸《光明日報》報導，大陸科學家段正澄因感染新冠肺炎，最終治療無效，於昨日在武漢病逝。

段正澄1934年6月15日出生於江蘇省鎮江市，1957年畢業於華中工學院（現華中科技大學）機械系，畢業後繼續於學校服務。

報導說，他長期致力於機械製造及自動化相關領域的教學與研究工作。1996年，他將機械科學與放射治療醫學兩個領域互相結合，研發出全球首台全身伽馬刀，獲得2005年大陸國家科技進步二等獎。

據《光明日報》描述，全身伽馬刀可進行旋轉動態聚焦，使伽馬射線焦點對準經過精密定位後的腫瘤，進而將腫瘤細胞殺死，能夠大幅度降低對人體正常組織和器官的傷害，目前全大陸已有超過100家醫院使用，近100萬名病患受惠。

2009年，段正澄當選大陸工程院院士，由於他認真、從不放棄的性格，被學生稱為「機械狂人」，他曾告訴學生，「做科學研究要耐得住寂寞，不能外面來一個『脈衝』，自己就要『震蕩』。」

(中時電子報)