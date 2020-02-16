雪霸國家公園管理處14日在「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」貼文指出，中興大學研究團隊架設於雪東線海拔3100公尺處，2台用來監測杜鵑的自動相機遺失了，呼籲山友幫忙協尋。
因應全球氣候變遷，中興大學研究團隊在雪霸國家公園雪東線6公里及5.9公里處，各架設1台自動照相機，利用縮時紀錄方式，觀察高山植物生長情形以利研究，不過前日上山時卻發現5.9公里處的相機及鐵架整個不見、6公里處則是只剩鐵架，相機被拔走，令研究團隊情緒低落。
由於苗栗縣去年10月也曾發生38台監測野生動物的紅外線自動照相機遭竊，讓人不禁懷疑是否產生模仿效應，雪霸處則回應，監測高山植物的相機是否遭竊還尚未確定，也有可能是其他單位計畫執行人員，以為委託案結束而「誤拆」，目前除了報警，也在持續調查中。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。