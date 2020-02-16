雪霸國家公園管理處貼出失竊的相機位置圖，盼早日尋回相機。（摘自雪霸國家公園登山資訊分享站）

雪霸國家公園管理處14日在「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」貼文指出，中興大學研究團隊架設於雪東線海拔3100公尺處，2台用來監測杜鵑的自動相機遺失了，呼籲山友幫忙協尋。

因應全球氣候變遷，中興大學研究團隊在雪霸國家公園雪東線6公里及5.9公里處，各架設1台自動照相機，利用縮時紀錄方式，觀察高山植物生長情形以利研究，不過前日上山時卻發現5.9公里處的相機及鐵架整個不見、6公里處則是只剩鐵架，相機被拔走，令研究團隊情緒低落。

由於苗栗縣去年10月也曾發生38台監測野生動物的紅外線自動照相機遭竊，讓人不禁懷疑是否產生模仿效應，雪霸處則回應，監測高山植物的相機是否遭竊還尚未確定，也有可能是其他單位計畫執行人員，以為委託案結束而「誤拆」，目前除了報警，也在持續調查中。

(中時 )