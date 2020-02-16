高雄市內門區謝姓里長和姊姊13日在罷韓韓連署地點，涉嫌出言恐嚇干擾工作人員，橋頭地檢署15日傳喚兩人到案，晚間訊後分別諭知以新台幣5萬、2萬元交保，交保訊息傳至韓粉臉書社團，韓粉群情激憤直言，「這些罷韓是非人，處處在出賣自己的良心」。

檢方對此相當重視，指示主任檢察官顏郁山等，與刑事警察局南部打擊犯罪中心、高雄市刑大及調查處等單位，組成專案小組釐清案情，勿枉勿縱，迅速偵辦。

經專案小組於2月15日搜索謝嫌的住處，並傳喚謝嫌等2人到案說明。蒐證發現，謝姓姊弟嫌疑人等人在2月12日晚間，疑似在內門區中正路罷免連署地點，分別以「我出3聲，沒有移開，我馬上開車來撞」、 「看你狗屎人，是非不分」等言語恐嚇、公然侮辱在場的罷韓連署工作人員，另疑似有不詳人士故意駕車逼近連署地點，鳴按喇叭，妨害罷免案連署人及辦事人員對罷免案的進行。

而全案經檢察官漏夜偵訊後，一致認為兩人均涉犯「選舉罷免法」、「恐嚇」、「公然侮辱」等罪嫌，諭知謝女2萬元交保、謝男5萬元交保。

相關訊息也迅速在韓粉臉書社團流傳，有韓粉在「韓國瑜市長後援會」貼文表示，「罷韓只會吹牛，問題不在石頭里長身上」、「這些罷韓是非人，處處在出賣自己的良心」、「里長情緒激動罵人是不對，但罷韓的那群人為了罷免，已經打擾到市民了」。

韓粉臉書社團留言。(圖/翻攝自 韓國瑜市長後援會 臉書社團)

(中時電子報)